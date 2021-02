Cotia vacinou mais de 6 mil pessoas contra a Covid-19; Novas datas para vacinação ainda não foram divulgadas

Vacina

Prefeitura disse que Nos próximos dias, cronograma de vacinação será divulgado. Foi iniciado a imunização de pacientes acamados.





A Prefeitura de Cotia vacinou 6.634 pessoas contra a Covid-19, entre os dias 20/01 e 6/02. A campanha de vacinação começou pelos trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente contra a pandemia e pelos idosos e os deficientes (a partir de 18 anos) que vivem em Instituições de Longa Permanência. Na segunda etapa da campanha, começaram a ser vacinados os trabalhadores da saúde em geral, os idosos com idade a partir de 90 anos e os pacientes acamados (a partir de 18 anos) cadastrados na Secretaria de Saúde. Nos próximos dias, à medida que novas doses do imunizante chegarem ao município, o cronograma será ampliado.





“Cada cidade está com um cronograma elaborado a partir da disponibilidade de doses da vacina. Embora estejamos todos seguindo o Plano Estadual de Imunização, definido com base no Plano Nacional, a campanha avança com a chegada de mais doses.”, disse o prefeito Rogério Franco.





Os primeiros vacinados também já começaram a receber a segunda dose da vacina, nesta segunda-feira (8/02), conforme o protocolo para as doses do Instituto Butantan e da Fiocruz, respeitando o prazo estipulado para cada um dos imunizantes.





Primeira idosa e idosa mais velha vacinadas

Na sexta-feira (5/02), a dona Benedicta Vieira da Silva, de 94 anos de idade, foi a primeira idosa vacinada na segunda etapa da campanha, no polo montado em frente à Prefeitura. Na ocasião, 230 idosos com idade a partir de 90 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.





Já no sábado (6/02), a Secretaria de Saúde vacinou 90 pessoas acamadas cadastradas na Secretaria. A dona Delmira Souza Lima, de 105 anos de idade, recebeu a primeira dose do imunizante, com isso, ela é a pessoa mais velha de Cotia vacinada até o momento. Toda a ação realizada para atender os pacientes acamados foi acompanhada pela Guarda Civil Municipal.