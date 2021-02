Cartão BOM Sênior passa ser solicitado via WhatsApp e enviado gratuitamente

Importante

Primeira via do BOM Sênior poderá, agora, ser solicitado eletronicamente pelo aplicativo de conversas e também pelo chat no site do BOM; cliente receberá o cartão em casa, sem nenhum custo.





A partir desta quinta-feira (18), a primeira via do Cartão BOM Sênior, disponível para passageiros da EMTU, CPTM e Metrô, poderá ser solicitado via WhatsApp ou pelo chat no site do BOM. O serviço busca dar mais comodidade e segurança para o usuário idoso que não precisará mais sair de casa nem para solicitar, nem para receber o cartão. O cartão chegará em até seis dias úteis de forma gratuita. Tem direito ao BOM Sênior pessoas com 65 anos ou mais de idade.





O cliente que optar pelo atendimento via WhatsApp deve adicionar o número (11) 3888-2200 na agenda e fazer contato direto via aplicativo, mandando a palavra "oi" e seguir os próximos passos. O mesmo poderá ser feito pelo site cartaobom.com.br e fazer o atendimento pelo chat, disponível no canto inferior direito. Os dois canais de autoatendimento funcionam 24 horas, todos os dias. O novo serviço também conta com a agilidade de entrega por motoboy e o solicitante pode acompanhar o status a qualquer momento com o seu CPF no site pakman.com.br/acompanhe.





Esse é mais um entre os serviços disponibilizados pela EMTU para o Cartão BOM nos canais de atendimento - site, central de atendimento telefônico e WhatsApp. A partir de agora, todos os serviços do Cartão BOM que o passageiro precisa solicitar, poderão ser realizados eletronicamente, como primeira e segunda via do Cartão BOM Comum, BOM Vale-Transporte e BOM Escolar.