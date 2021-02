Cotia registra aumento de 158% no número de mortes por coronavírus no mês de janeiro

Destaque



Foram também registrados, no primeiro mês de 2021, 1.124 casos, 96% a mais do que no mês de dezembro











Janeiro terminou com 33 mortes causadas pelo novo coronavírus na cidade de Cotia. Com esse aumento, o número de óbitos subiu para 276 desde o início da pandemia.





O registro de mortes no primeiro mês de 2021 foi 158% superior ao se comparar com dezembro, que teve 13. Em toda pandemia, foi o terceiro mês com mais óbitos no município.





Entre os casos confirmados, janeiro também foi o terceiro recordista de toda a pandemia. Foram 1.124 casos, 96% a mais do que dezembro, que registrou 537. Hoje, o município já contabiliza 7.525 infectados pela Covid-19.





Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (1º), há 7.050 pacientes recuperados, 34 cotianos internados e 140 em isolamento domiciliar, aguardando resultado do exame.