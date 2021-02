Cotia e região avançam de fase na quarentena; eventos com aglomeração continuam proibidos

Região



Região viveu três fases diferentes da quarentena em um intervalo de sete dias; veja como ficam as atividades comerciais na atual situação



Região central de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia









O governo do estado recuou na sexta-feira (5) e colocou todos os municípios da Grande São Paulo na fase amarela da quarentena. O avanço permite que atividades comerciais funcionem com 40% de ocupação e com expediente de até 12 horas para alguns setores econômicos.





Após ter colocado o estado na fase vermelha durante os finais de semana e após 20h em dias úteis, o governo explicou que houve “melhora nos índices de controle da pandemia”.





“Com a queda do número de internações hospitalares pela terceira semana consecutiva e abertura de novos leitos, recomendamos a prefeitos e prefeitas que tenham cuidado e zelo e sigam a orientação do Estado. Prefeitos responsáveis salvam vidas”, disse o governador de São Paulo, João Doria.





Com essa mudança, a Grande SP e outras regiões viveram três fases diferentes da quarentena em um intervalo de sete dias: começaram a semana na fase vermelha, em vigor no último domingo (31); tiveram a fase laranja entre segunda e sexta-feira; e, neste sábado, terminam o período na fase amarela do plano.





COMO É A FASE AMARELA





A fase amarela permite 40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais, com expediente de até dez horas diárias para restaurantes e 12 horas para as demais. O atendimento presencial deve ser encerrado às 22h em todos os setores. Nos bares, as portas fecham mais cedo, às 20h. Eventos que geram aglomeração, como festas, baladas e shows continuam proibidos.