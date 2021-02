O russo Mikhail Shivlyakov é bicampeão do Força Bruta e samba em Cotia

"Me sinto muito bem por ter conquistado essa vitória. Estou ainda mais contente e alegre porque já estou com 40 anos, passando para a categoria máster, e consegui competir em alto nível contra atletas mais jovens", comemorou o russo. "Sempre é muito bom fazer algum tipo de mudança. Neste caso, saí do meu país, que está nessa época do ano com um clima totalmente diferente, para o calor do Brasil, que tem um povo muito hospitaleiro", completou Mikhail.

Vice-campeão em seu primeiro ano no Força Bruta, Rauno Reinla também comentou a respeito da diferença climática e a dificuldade de adaptação. "Confesso que o clima e a temperatura no Brasil são fatores que complicam bastante para mim. No meu país, neste momento, estamos com temperaturas entre -15ºC e -20ºC. Demos sorte que nos treinos de sábado (6) o clima estava bem mais quente e, hoje (domingo), não estava tanto calor. Verdade é que estamos acostumados a competir no mundo inteiro. Foi uma ótima competição. Fiquei muito feliz em ter participado", avaliou Rauno.





Quem também estreou no Força Bruta foi o boliviano Cristian Quiroga, um dos destaques do strongman na América do Sul. "O Força Bruta não é difícil pelas provas em si, mas pelo fato de disputarmos várias etapas em um curto tempo. Não há tanto tempo de descanso, ou seja, a resistência tem que ser muito grande. Não há lugar para erros, o que aumenta a dificuldade. Há competições que duram 4 ou 5 horas. Competi em 2018 no final da Champions League e aqui terminei mais cansado do que lá, realizado em dois dias. Para mim, é uma grande honra estar no Brasil disputando essa competição", disse Quiroga.





Representante brasileiro - Atual pentacampeão sul-americano e dono do recorde do continente no levantamento da cangalha, com 570 kg em cinco metros, Tiago Aparecido, de Biritiba-Mirim (SP), comemorou a oportunidade de voltar à disputa do Força Bruta, após ter participado do evento em 2018. "Para mim é gratificante ser convidado. Sinal de que meu trabalho está sendo bem feito e reconhecido. Venho do Sul-Americano no domingo (31), quebrei um recorde e pude representar o Brasil entre os homens mais fortes do mundo. Honrado por estar aqui, após ter competido há três anos ao lado do meu amigo Marcos Ferrari, que desta vez foi árbitro do evento", relembrou Aparecido.





Evento com transmissão ao vivo e sem público