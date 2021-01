VÍDEO: Cotiano vira meme nas redes após atolar Camaro na praia: “Camaro ou camarão?”

O empresário e morador de Cotia, Wemerson Fernandes Santos, de 30 anos, virou piada nas redes sociais após tentativa de tirar seu veículo, um Chevrolet Camaro SS vermelho, de dentro do mar.

O caso, que viralizou na web, aconteceu durante o último Réveillon na Praia do Perequê, em Ilhabela, no litoral paulista.

Ao UOL, Wemerson disse que tentava retirar uma moto aquática de dentro do mar. O atolamento do veículo, segundo ele, só aconteceu devido à demora do seu colega em posicionar a moto para ser rebocada.





Rodeado por diversas pessoas, o motorista aparece acelerando o carro para tentar sair do local, mas acaba o afundando ainda mais na areia.





O resgate foi consolidado após auxílio de um jeep, que rebocou e salvou o Camaro vermelho. Todas as imagens foram registradas e viraram alvo de piadas na internet.





"O dono esqueceu que é um Camaro, não um camarão", disse um internauta no Facebook.





"Achei que era oferenda para Iemanjá", comentou outro.





“Aparentemente ele foi colocar o jet ski na água e acabou ficando preso na areia, a maioria dos comentários galera já julga que o cara quer aparecer, e osso”, amenizou um usuário.





O empresário disse ao UOL que ficou surpreso com toda a repercussão que o caso teve, especialmente as críticas e piadas.