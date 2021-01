Obras interditam trechos da rodovia Bunjiro Nakao na próxima semana

Ibiúna



Confira quais são as rotas alternativas

Trechos estarão interditados entre terça e quinta-feira, das 23h50 às 00h50. Foto: Reprodução









Devido às obras de duplicação da rodovia Bunjiro Nakao, com o lançamento das vigas de centrais para passarelas, alguns trechos que abrangem os municípios de Ibiúna, Vargem Grande Paulista e Cotia ficarão interditados na semana que vem.

Os quilômetros 49+760 e 59+710 estarão totalmente interditados de terça (12) para quarta (13) e de quarta para quinta-feira (14), no horário das 23h50 até 00h50.

A rua Valparaíso será utilizada como rota alternativa, no sistema Siga e Para, para o trecho do km 49+760.

No km 59+710 a rua Benedito Silvino de Camargo (Estrada dos Venâncios)/ Rodovia Prefeito Quintino de Lima e Estrada Seicho No Ie, serão as vias usadas para que o trânsito flua sem maiores problemas.