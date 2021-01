Prefeito de Osasco, Rogério Lins assume a presidência do Cioeste

Região



Josué Ramos, prefeito de Vargem Grande Paulista, foi eleito vice-presidente do consórcio em reunião virtual que ocorreu nesta semana











Eleição aconteceu na quinta-feira (7). Foto: Reprodução / Facebook





O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Macro Região Oeste da Grande São Paulo) definiu, na quinta-feira (7), sua nova presidência para a gestão de 2021. O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), vai comandar o consórcio das prefeituras da região este ano, tendo o prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, como vice.





“É uma satisfação muito grande poder contribuir com a nossa região, trazendo inovações, sugestões, programas e parcerias que possam beneficiar uma população estimada em dois milhões de habitantes. O desafio é grande, mas estou pronto para contribuir”, disse Lins.





Ele assume o lugar de Elvis Cezar (PSDB), ex-prefeito de Santana de Parnaíba e que estava à frente do Consórcio no ano passado.





Formado pelos municípios de Araçariguama, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista, o Cioeste responde por uma região que conta com aproximadamente 2 milhões de habitantes e uma economia regional que gera 2,5% do PIB Nacional (R$ 133.066.741,57 no ano de 2013), consolidando-se como o maior consórcio intermunicipal do país em importância socioeconômica.





A principal meta do consórcio é estabelecer soluções regionais eficazes para questões locais, como a destinação de resíduos da construção, serviços da área de saúde, coordenação de defesa civil, mobilidade, campanhas contra endemias, entre outras.