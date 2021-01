Uma em cada 4 pessoas que morreram de Covid-19 em Cotia tinha menos de 60 anos

Destaque



Vítimas mais jovens registradas pelo município tinham 23 anos



Óbitos causados pela Covid-19 em cotianos que tê, menos de 60 anos representam 28% do total. Foram 73 mortes confirmadas até agora, ou seja, uma a cada quase quatro pessoas que morreram em razão da doença tinha entre 23 e 59 anos.Já foram dois óbitos registrados no município de pessoas com 23 anos. A última morte foi confirmada nesta quarta-feira (13). Sem dar mais detalhes, a prefeitura apenas informou que a vítima tinha obesidade.O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta quinta-feira (14), aponta que 257 cotianos já morreram por causa da doença. Ainda há quatro mortes em investigação.Os casos confirmados subiram para 6.950, 75 a mais que ontem. 34 pessoas com sintomas da doença seguem internadas e 217 aguardam resultado do exame em isolamento domiciliar.De acordo com a Secretaria de Saúde, 6.398 cotianos já se recuperaram da covid.