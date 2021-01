Saiba onde descartar lixo eletrônico em Cotia

Cotia ganhou Programa Sucata Digital e criou ponto para descarte do lixo eletrônico.

A partir desta sexta-feira, 15/01, começa a funcionar o Programa Sucata Digital em Cotia. Com isso, a população passa a contar com um ponto para descartar o seu lixo eletrônico de forma correta e segura. A iniciativa está sendo desenvolvida em parceria com a Coorpenova Cotia Recicla, que receberá todo o material depositado pela população.





As entregas poderão ser feitas todas as sextas-feiras, das 8h às 16h, na recepção da Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária, que fica na rua Jorge Caixe, 306, bairro Jardim Nomura (na antiga Pro Cotia). “O nosso departamento de Educação Ambiental está responsável por entregar o material diretamente na Coopernova. Esta é uma iniciativa com viés educacional e de conscientização das pessoas, pois, ao descartarem corretamente o lixo, inclusive o lixo eletrônico, evitam a poluição e a degradação do meio”, destacou Gustavo Gemente, titular da SMAA.





Além de gerenciar e destinar corretamente todo o resíduo eletrônico coletado, o programa oferecerá novas soluções sustentáveis para o mercado criando um estilo de vida para a população e uma nova consciência sobre a importância do descarte correto destes materiais que poderão ser reutilizados por meio da matéria-prima gerada.

Computadores

Tablets

Monitores

Teclados

Impressoras

Câmeras Fotográficas

Aparelhos de Som

Micro-ondas

Rádios

Telefones

Celulares

Carregadores

Fios

Televisores pequenos e médios

Descarte de outros materiais





O Programa Sucata Digital não aceitará materiais como pilhas e lâmpadas. Este tipo de material pode ser deixado em um dos endereços abaixo:





Posto de Entrega Voluntária (PEV) Caucaia do Alto: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sábados, das 8h às 12h (Av. Luiz Sacramento – ao lado da Administração Regional de Caucaia do Alto)





Projeto Renova Verde - PEV Pedroso - Sustentabilidade Camil: Segunda a Sábado, das 7h às 21h30. Domingos e feriados, das 7h às 19h (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 340 - Pq. Bahia)





Coopernova Cotia Recicla: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (Estr. Manoel Lages do Chão, 590 - Lajeado





Estações de Reciclagem Pão de Açúcar Unilever Granja Viana: Rodovia Raposo Tavares, km 23









O que é lixo eletrônico?





Lixo Eletrônico, também chamado de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), são todos os dispositivos eletroeletrônicos, aparelhos de celulares, tablets, televisores, geladeiras, computadores, entre outros.





O descarte irregular desses REEE pode ser altamente prejudicial ao meio ambiente, pois podem conter elementos poluentes e danosos, não podendo ser despejados em qualquer lugar.





Este lixo eletrônico pode se transformar em matéria-prima e ser utilizado na fabricação de outros aparelhos e componentes eletrônicos.