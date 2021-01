Cotia confirma 3 mortes e 98 casos a mais de Covid-19 nas últimas 24 horas

Destaque



Número de óbitos subiu para 273 e de infecções para 7.427, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde











Três mortes causadas pela Covid-19 foram registradas em Cotia nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, três homens, de 44, 47 e 51 anos, tiveram seus exames positivos para a doença.





Ainda segundo a secretaria, mais quatro óbitos estão em investigação, ou seja, aguardando o resultado do exame médico. Desde o início da pandemia, 273 cotianos perderam a vida para a covid.





O boletim também confirmou, nesta quarta-feira (27), 98 casos a mais na cidade, elevando o número de contaminados para 7.427.





A cidade segue com 20 pacientes internados com sintomas da infecção e 131 em isolamento domiciliar, à espera do resultado do exame para saber se estão ou não com a doença.





Por outro lado, segundo o boletim, 6.858 cotianos se recuperaram da Covid-19.