Polícia prende em Cotia grupo que praticava o golpe do ‘bilhete premiado’ em idosos

Policiais civis do 4ºDP de Osasco (Demacro), prenderam nessa semana um homem e duas mulheres, pelos crimes de estelionato e associação criminosa.





As investigações tiveram início no ano passado, apurando diversas ocorrências registradas em que as vítimas descreviam que o grupo praticava o golpe do bilhete de loteria premiado.





Durante as apurações, os agentes puderam definir particularidades e semelhanças com outros crimes, confrontando os elementos obtidos, imagens de câmeras de segurança e informações coletadas durante os trabalhos de polícia judiciária, chegando a autoria delitiva, bem como ao veículo utilizado pelo grupo.

Eles foram localizados no momento que abordavam um homem em São Paulo, e seguidos pelos agentes até a cidade de Cotia, onde foram efetivamente detidos.

Como resultado, foram apreendidos diversos materiais, joias, valores em espécie, anotações da contabilidade dos crimes praticados, dezenas de cartões de possíveis vítimas e um veículo modelo BMW X4, adquirido com o resultado dos crimes. Eles foram presos e encaminhados à Justiça.

As investigações prosseguem para identificar demais vítimas e demais envolvidos.





Veja abaixo a reportagem da Band: