Pela 3ª vez, Almir Rodrigues assume Secretaria de Segurança Pública de Cotia

No último mandato, além de secretário, Almir foi vice-prefeito de Franco, mas ficou de fora das eleições de 2020 por ‘questões jurídicas’. Almir vai para 28 anos de vida pública



O secretário de Segurança Pública de Cotia, Almir Rodrigues. Foto: Arquivo pessoal / Facebook













O ex-vice-prefeito de Cotia, Almir Rodrigues, reassumiu, pela terceira vez, a Secretaria Municipal de Segurança Pública. O anúncio foi publicado em suas redes sociais na tarde desta terça-feira (12).





Almir ficou de fora da corrida eleitoral de 2020 ‘por questões jurídicas na chapa’ com o prefeito Rogério Franco. A eleita vice-prefeita para este mandato foi a ex-secretária da Mulher, Ângela Maluf.





“Com muita honra retorno à Secretaria de Segurança de Cotia, pasta na qual já fui secretário por duas vezes e realizei, junto ao prefeito Rogério Franco, relevantes ações que permitiram aos moradores da cidade e aos guardas civis municipais um novo momento, com mais qualidade de vida e bem estar”, escreveu Almir.





Em vídeo publicado em agosto de 2020, Franco, ao anunciar Ângela como candidata a vice-prefeita, explicou, sem dar detalhes, que foi um consenso da coligação partidária não optar por Almir na candidatura na chapa.





“O atual vice-prefeito da cidade, Almir Rodrigues, por questões jurídicas na chapa, nós corríamos risco […] chegamos ao consenso para que ele abrisse mão [da candidatura] para que indicasse uma pessoa. Para a nossa surpresa, o PV (Partido Verde) indicou Ângela Maluf”, disse Franco na ocasião.





28 anos na vida pública





Formado em Direito, Almir foi eleito vereador de Cotia, pela primeira vez, em 1996, quando conquistou 656 votos. Depois, se reelegeu nos anos de 2000, 2004, 2008 e 2012.





Atuou também como presidente da Câmara Municipal, secretário municipal de Segurança Pública e secretário de Indústria e Comércio.





No dia 1º de janeiro de 2017 foi empossado vice-prefeito de Cotia e permaneceu como secretário Municipal de Segurança. Com este próximo pleito até 2024, Almir vai somar 28 anos na vida pública.





Outros secretários





Ainda não houve um anúncio oficial do novo secretariado de Cotia. Porém, durante a sessão solene de posse no dia 1º de janeiro, Franco anunciou que a Secretaria Municipal de Saúde continuará no comando do Dr. Magno Sauter.





Disse também que sua esposa, a primeira-dama, Mara Franco, segue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.





Tudo leva a crer, pelo rumores de publicações nas redes sociais, que Luciano Corrêa também continuará na Secretaria de Educação e Rodrigo Dantas à frente da Secretaria de Obras e Serviços.