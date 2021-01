Motoristas estão pagando o triplo na Zona Azul em Cotia; saiba como evitar

Zona Azul

Segundo a prefeitura, para evitar este tipo de situação, o ideal é o motorista adquirir o crédito assim que deixar o seu veículo estacionado

Motoristas chegaram a pagar R$ 16 na taxa. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





Os motoristas que utilizam as vagas do serviço de estacionamento Zona Azul, em Cotia, devem adquirir o crédito assim que deixar o seu veículo estacionado para evitar uma cobrança extra. Alguns, que usaram o serviço por duas horas, em vez de pagarem a taxa de R$ 4,50, chegaram a desembolsar mais R$ 16, como se estivessem usado a vaga por sete horas.





Segundo a Prefeitura de Cotia, isso ocorre quando o motorista retira o seu veículo da vaga e não faz a compra do crédito de zona azul correspondente ao período em que a utilizou.





Desta forma, quando for fazer o acerto (dentro do período de até 24h) será cobrado o valor do dia completo, “por conta da impossibilidade de se comprovar no sistema o momento em que o veículo deixou a vaga”.





“Para evitar este tipo de situação, o ideal é o motorista adquirir o crédito assim que deixar o seu veículo estacionado”, explicou a prefeitura em nota.





De acordo com o artigo 3º do Decreto Municipal 8.594, o período permitido para a utilização das vagas do serviço de estacionamento da Zona Azul é de uma hora, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, com a permanência de no máximo duas horas na mesma vaga.





Neste caso, é obrigatória a retirada do veículo pelo usuário ao término deste período e, se interessar, o motorista pode procurar a obtenção de uma nova vaga em outro local, incluindo as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, exceto nos locais em que a sinalização vertical estabelecer períodos de permanência diferenciados.





É facultado ao usuário, dentro do período de validade do crédito que foi adquirido antecipadamente, deslocar o veículo de uma vaga à outra na Zona Azul.





Além dos postos credenciados, o motorista pode utilizar o aplicativo Panda Park disponível para os sistemas Android e IOS.