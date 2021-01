Horário das feiras noturnas de Cotia é alterado por conta do Plano SP

Destaque

A partir de hoje, quarta-feira, 27/01, a Feira Noturna de Cotia, em frente à Prefeitura, vai funcionar das 14h às 20h.





A Secretaria de Indústria e Comércio de Cotia precisou alterar o horário de funcionamento das Feiras Noturnas para se ajustar à nova fase do Plano SP, que começou a vigorar na segunda-feira (25/01). Com isso, a partir de hoje, quarta-feira, 27/01, a Feira Noturna de Cotia, em frente à Prefeitura, vai funcionar das 14h às 20h, mesmo horário de funcionamento das Feiras Noturnas do Parque São George (quinta-feira) e Caucaia do Alto (sexta-feira).





A mudança de horário, de acordo com a Secretaria de Indústria e Comércio, só afeta as Feiras Noturnas e vai valer enquanto estiverem em vigor as fases da última revisão do Plano SP, do Governo do Estado, que colocou Cotia, e demais cidades da região, na fase Laranja em dias úteis, das 7h às 19h, e, na fase Vermelha, das 20h às 6h. Nos fins de semana e feriados a cidade estará na fase Vermelha 24h. As medidas fazem parte de um pacote de ações para combater a disseminação do novo coronavírus.





Ao se dirigir à feira, ou a qualquer outro estabelecimento, é importante que as pessoas estejam usando máscaras, mantenham um distanciamento social e higienizem as mãos.