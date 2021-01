Evento "Força Bruta", transmitido pela Globo é confirmado e será realizado em Cotia

O Parque Teresa Maia, em Cotia será palco no próximo dia 7 de fevereiro da oitava edição do Força Bruta, evento com a presença de quatro dos homens mais fortes do mundo. Diferente dos anos anteriores quando o evento foi realizado na Praça da Matriz, esse ano excepcionalmente, não terá presença de público devido a pandemia da Covid-19.

Atual campeão da disputa, o russo Mikhail Shivlyakov terá grandes adversários na tentativa do bicampeonato do evento: o canadense Jean-François Caron, o estoniano Rauno Heinla e o inglês Terry Hollands. A competição, com transmissão ao vivo da TV Globo, a partir das 10h, faz parte da programação do Verão Espetacular.





"O Força Bruta já tornou-se uma tradição no verão brasileiro, sempre com ótima audiência. Este ano, em particular, não teremos o calor dos torcedores, mas temos a certeza de que os homens mais fortes do mundo darão novamente um show em Cotia", comenta Ana Paula Leal, diretora da Savaget & Excalibur Promoções e Eventos.





As provas - Assim como nas edições anteriores, o Força Bruta terá três provas para a definição do campeão do torneio. A primeira será a medley, com o famoso três em um. Cada atleta vai iniciar carregando a Corrente, com o peso de 300 kg, por um espaço de 10 metros. Em seguida, será a vez do Dead Lift (levantamento de peso), onde farão quatro repetições com peso total de 320 kg. A primeira prova encerra-se com o Power Stairs, em que os participantes terão que subir cinco degraus, elevando até o último "andar" um peso de 200 kg.





A segunda prova será a do barril (Keg Toss), na qual cada competidor terá que jogar oito barris, de 20 a 26 kg, por cima de uma barra de cinco metros de altura. O campeão do Força Bruta 2021 será definido na prova do Caminhão, em que cada atleta terá que puxar um caminhão por 10 metros de distância. Vence esta última disputa aquele que terminar a tarefa no menor tempo.