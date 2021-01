AO VIVO: Acompanhe a posse do prefeito, vice e os 15 vereadores em Cotia

Política

Os empossados estarão a frente do município entre 2021/2024.





A Câmara de Vereadores de Cotia realiza nesta sexta-feira (01), o ato de posse do prefeito Rogério Franco (PSD), da vice-prefeita Angela Maluf e dos 15 vereadores eleitos que governarão a cidade a partir de hoje.





Cabe ao prefeito decidir onde aplicar os recursos repassados ao município pelo Estado ou pelo governo federal, e administrar o que é arrecadado de impostos, como IPTU e ISS. Ele também é responsável pelas políticas de áreas como educação, saúde, moradia, transporte público e saneamento básico. Para isso, conta com secretários que são nomeados. O prefeito também precisa trabalhar junto com os vereadores, que representam os cidadãos no Legislativo municipal.





Os 15 vereadores que tomam posse são: Sandrinho Santos, Dr Castor Andrade, Sergio Folha, Marcinho Prates, Celso Itiki, Felipe Variedade, Pedinha Dantas, Edson Silva, Paulinho Lenha, Professor Osmar, Luis Gustavo Napolitano, Peka Santos, Serginho, Johny Santos e Iran Soares.





Os vereadores são responsáveis por elaborar e propor leis. Eles podem decidir, por exemplo, sobre a criação de políticas públicas, têm a obrigação de fiscalizar o uso do dinheiro pelo Executivo e analisar a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabelece as despesas do ano seguinte do município.





Há a possibilidade de vereadores deixarem os cargos para assumir funções na prefeitura. Quando isso acontece, o cargo é assumido por um suplente. Os vereadores de Cotia vão representar 253.608 habitantes.





A sessão acontece a partir das 10 horas e pode ser acompanhado abaixo, a presença do público está proibida por conta das medidas de prevenção da Covid-19.





Ao vivo:





*Da redação com informações complementares do G1.