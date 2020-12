Vereador de Osasco morre em decorrência da Covid-19

Osasco

Vereador estava internado a duas semanas. Prefeito declarou luto oficial por 5 dias.





O vereador reeleito na cidade de Osasco, Valdenir Luiz de França, conhecido como "Ni da Pizzaria" (Podemos), faleceu na madrugada deste sábado (5) em decorrência da covid-19, Valdenir tinha 53 anos. Segundo o jornal Giro parlamentar estava internado desde o dia 17 de novembro no Hospital Antônio Giglio, em Osasco.





O Prefeito de Osasco, Rogério Lins declarou luto oficial de 5 dias na cidade "Com profundo pesar recebi a notícia sobre o falecimento do vereador Ni da Pizzaria Político vibrante, de caráter ímpar, atuante junto à comunidade e um amigo leal. Ni foi um guerreiro na luta contra a covid, doença que o levou nessa madrugada. Me solidarizo com a família e equipe nesse momento de dor, pedindo a Deus que o receba em seus braços e nos dê forças. Fica decretado luto oficial de 5 dias em Osasco em memória à sua luta." Disse o prefeito em nota.