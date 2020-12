Atacadão inaugura loja no km 21, em Cotia, com geração de 600 empregos

Destaque

Inauguração, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (7), teve a presença do prefeito, vice, entre outras autoridades do município

Foto: Reprodução / Facebook





O Atacadão, maior atacadista brasileiro em número de lojas e com abrangência nacional, inaugurou na manhã desta segunda-feira (7/12) a segunda loja de autosserviço em Cotia. A unidade fica no km 21 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior. Segundo a rede, foram gerados cerca de 600 empregos diretos e indiretos.





A inauguração da loja teve a presença de autoridades da cidade, entre elas, o prefeito Rogério Franco e o vice Almir Rodrigues. Ao lado do diretor-presidente do Atacadão, José Roberto Mussnich, Franco salientou que por ser um ano difícil, é importante acompanhar empresas gerando empregos para os moradores.





“A nova loja abre aproximadamente 600 oportunidades diretas e indiretas, refletindo na vida das pessoas e na economia da cidade”, disse.





Com unidades em todos os estados, o Atacadão tem mais de 200 lojas espalhadas de norte a sul do país.





DESEMPENHO POSITIVO





Pertencente ao Grupo Carrefour Brasil, a rede Atacadão totalizou, de julho a setembro de 2020, receita bruta de R$ 13,5 bilhões. O resultado é 31% acima dos R$ 10,3 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. O crescimento de vendas no quesito mesmas lojas foi inédito: saiu de 1,8% no terceiro trimestre de 2019 sobre 2018 e cresceu 25,8% no mesmo período deste ano sobre o ano anterior.