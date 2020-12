Adolescente rouba clínica odontológica com pistola de cola quente no centro de Cotia

Importante

Durante a fuga, ele acabou sendo apreendido pela GCM

Centro de Cotia: Foto: Neto Rossi





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apreendeu um adolescente que havia roubado uma clínica odontológica na região central da cidade nessa quarta-feira (2). Segundo a corporação, com ele foi encontrada uma pistola de cola quente usada no crime bem como o valor de R$884.





De acordo com a GCM, agentes que faziam o patrulhamento no centro de Cotia, na Operação Boas Festas, que visa inibir delitos nessa época do ano, se depararam com uma mulher pedindo por socorro. Foi quando a equipe flagrou um rapaz em fuga e o alcançou, efetuando a apreensão.





O roubo foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia e o menor encaminhado à Delegacia de Barueri, onde permaneceu sob custódia. A quantia em dinheiro foi devolvida à vítima.