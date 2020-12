Vacinação contra a Covid-19 em SP começa dia 25 de janeiro, diz governo

Vacina

Idosos com mais de 75 anos serão o segundo grupo a receber a primeira dose da vacina, prevista para ocorrer a partir do dia 8 de fevereiro. Para pessoas de 70 a 74 anos, a vacinação começa em 15 de fevereiro, e de 65 a 69 anos no dia 22 do mesmo mês. De 60 a 64 anos, a previsão de início é 1º de março. A primeira fase da campanha deve acabar em 28 de março.



O Governo do Estado vai propor aos municípios a adoção de normas especiais para vacinação em farmácias, quartéis da Polícia Militar, escolas, terminais de ônibus e postos volantes em sistema drive-thru. O objetivo é garantir a segurança da população e evitar aglomerações nos locais de imunização.



Estudos clínicos já demonstraram que 94,7% dos voluntários não tiveram evento adverso. Dos que apresentaram alguma reação, 99,7% relataram sintomas de baixa gravidade, como dor no local da injeção e dor de cabeça leve. Artigo publicado na revista científica The Lancet apontou que a vacina do Butantan produziu resposta imune em 97% dos participantes dos estudos.

Cronograma estadual de vacinação contra a Covid-19 Público-alvo Primeira dose Segunda dose Trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas 25 de janeiro 15 de fevereiro 75 anos ou mais 08 de fevereiro 1° de março 70 a 74 anos 15 de fevereiro 08 de março 65 a 69 anos 22 de fevereiro 15 de março 60 a 64 anos 1° de março 22 de março







A vacinação contra a Covid-19 em todo o Estado de São Paulo pode começar no dia 25 de janeiro de 2021 em profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, indígenas e quilombolas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (7/12) pelo governo de São Paulo.Produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a vacina ainda está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O resultado da fase 3 deve ser divulgado na próxima semana.Segundo o governador João Doria, cada indivíduo receberá duas doses. A campanha será coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde e implementada em parceria com as 645 prefeituras de São Paulo. O objetivo é dobrar o total de postos de vacinação dos atuais 5,2 mil para até 10 mil locais.