Comércio em Cotia doa dezenas de marmitas para pessoas em situação de rua aos finais de semana

Até 70 refeições são doadas aos sábados e domingos, dias em que a Casa de Assados Jd. Central funciona; com a alta dos preços de alguns alimentos, os proprietários estão com dificuldades em manter as doações e pedem ajuda para continuar a ação

Carla e Valdinei, proprietários da Casa de Assados Jd. central. Foto: Reprodução









Os proprietários da Casa de Assados Jd Central, comércio localizado na baixada do centro de Cotia, fazem doações de dezenas de marmitex todos os finais de semana para pessoas em situação de rua. As marmitas, entregues no local entre 11h e 14h, vão com arroz, feijão, salada e uma porção de mistura. Em média, são doadas de 60 a 70 refeições aos sábados e domingos, dias em que o comércio funciona.





Mas com a alta dos preços de alguns alimentos, Carla Petrone e Valdinei de Oliveira, donos do estabelecimento, estão com dificuldades em manter as doações. “Quem puder ajudar, de repente, doando um pacote de arroz ou qualquer outra mercadoria que seja, a gente agradeceria muito. As vendas caíram bem depois da pandemia, mas esse trabalho não podemos parar, pois muitos moradores de rua só se alimentam de arroz e feijão quando vêm pegar aqui”, explica Valdinei.





Com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, o casal decidiu não reabrir as portas com medo de não conseguir evitar aglomerações. A Casa de Assados trabalha com serviço de delivery de assados, marmitex, massas e sobremesas.





“Antes da pandemia, as pessoas em situação de rua vinham até aqui buscar as refeições. No entanto, estamos trabalhando com as portas fechadas desde março porque aqui o espaço físico do comércio é bem pequeno. Avisamos essas pessoas necessitadas e elas continuam vindo até aqui no portão, onde pegam suas marmitas”, explicou Carla.





A Casa de Assados fica na Avenida Brasil, 177, no Jd Central, em Cotia. O local é conhecido na região por vender há 15 anos frangos assados e carnes assadas.





O contato para quem puder ajudar com doações é 94349-2627