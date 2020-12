Potencial Objetivo é primeira escola privada com Ensino Médio Noturno em Cotia

Publieditorial

Aulas iniciam em 2021. Interessados podem participar de concurso de bolsa com até 30% de desconto.





Cada vez mais a dupla jornada de estudo e trabalho ganha força entre os estudantes brasileiros, mesmo entre aqueles que ainda estão no Ensino Médio, conforme revelou levantamento IDados divulgados pelo jornal Valor Econômico.





De acordo com o levantamento, 17,6% dos estudantes brasileiros entre 16 e 18 anos trabalham, e por isso frequentam o Ensino Médio no período noturno, sendo que 14,7% em escolas privadas e 18,1% em escolas públicas.





Para os especialistas ouvidos pelo levantamento, uma das razões para os estudantes optarem pela dupla jornada está no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigir mais formação e experiência, mesmo dos mais jovens.





Em Cotia apenas escolas públicas atendem aos estudantes do Ensino Médio no período noturno, realidade que vai mudar a partir de 2021. O Colégio Espaço Potencial Objetivo de Cotia será a primeira escola privada de Cotia a oferecer o Ensino Médio no período noturno.





Oferecer uma oportunidade de estudo diferenciada para os jovens que estão no mercado de trabalho e para aqueles que buscam ingressar no primeiro emprego e não abrem mão de um ensino de qualidade é a proposta do Potencial Objetivo.





“A proposta traz como material, as apostilas do Objetivo, seguindo assim o padrão do Colégio que mantem a parceria da educação infantil ao pré-vestibular”, ressalta Marcelo Rizzo, diretor do Colégio, localizado na região central de Cotia, próximo ao terminal rodoviário.





“A equipe que compõem o período noturno está engajada nessa nova proposta e são profissionais gabaritados e experientes na função, garantindo aos futuros alunos e suas famílias o compromisso que o Colégio assume com o ensino de ponta que oferece”, completou Daniela Machado, Coordenadora do Ensino Médio.





Ela explica que por funcionar em período noturno, algumas adaptações na grade horária foram necessárias, “no entanto a essência do trabalho pedagógico e o cumprimento da legislação educacional permanecem nesta proposta”.