Grupo de moradores de Vargem Grande Pta arrecada chocotones para abrigo em Caucaia

Vargem Grande paulista

Chocotones arrecadados pelo grupo Unir VGP serão doados ao Lar Agrícola, abrigo que acolhe crianças e adolescentes









O grupo Unir VGP está fazendo uma campanha chamada ‘Natal Solidário’ para arrecadar chocotones que serão doados para crianças e adolescentes do Lar Agrícola, abrigo localizado no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. As doações podem ser feitas até o dia 15 de dezembro (confira os endereços no final da matéria).





Formado por moradores de Vargem Grande Paulista, o Unir VGP vai desenvolver projetos para o início de 2021, pautados em investimento na educação dos adolescentes e seu engajamento político e ampliação, além de criação e participação ativa de associações de moradores.





O coletivo agrega lideranças de bairros e apoiadores da causa social, pessoas engajadas na troca de experiência e relacionamento para envolvimento junto a gestão pública e comunidade. O objetivo, segundo o grupo, “é conectar pessoas de bem para juntos promover avanços sociais e econômicos em nossa querida cidade e para nossa sofrida população.”





SOBRE O LAR AGRÍCOLA





Localizado na Estrada do Una, 164, Aguassaí (Caucaia do Alto), o Lar Agrícola é uma organização sem fins lucrativos, que acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, em situação de abandono, risco social e/ou familiar e órfãos da região oeste da Grande São Paulo.





VEJA ONDE DOAR





As doações dos chocotones para a campanha ‘Natal Solidário’ podem ser feitas até o dia 15 de dezembro nos endereços abaixo:





Jd Margarida (Av. Fernando de Noronha, 734 - Programar entrega pelo whatsapp 9 6166 4321)





Parque do Agreste (Rua José Menino, 157 - Programar entrega pelo whatsapp 9 5308-4777)





Centro (Rua Ambrosina Maria de Jesus, 59, ao lado do varandinha - Programar entrega pelo whatsapp 9 4759-2291)





Jardim Bela Vista (Rua Santa Ângela número 210 - Programar entrega pelo whatsapp 9 3045-9363)





Escola Paulos Soares da Silva (R. São Paulo das Missões, 176 - Tijuco Preto, Vargem Grande Paulista). Programar entrega pelo WhatsApp: 94509-9622