Polícia Civil realiza 2ª fase da Operação Invoice com buscas em Cotia

Cotia

Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas (DIG/DEIC/Deinter 2), realizam nesta segunda-feira (7), a segunda fase da "Operação Invoice". A ação ocorre simultaneamente em cinco estados do país, para o cumprimento de dezenas de mandados de prisão e busca e apreensão contra uma organização criminosa.





As investigações apuram uma quadrilha responsável por crimes de estelionato, receptação, falsificação de documentos e roubo de carga.





No total, serão cumpridos 21 mandados de busca e 13 mandados de prisão. No estado de São Paulo, 103 policiais realizam buscas em quatro cidades, entre elas Cotia, Sumaré, Campinas, São Paulo e Embu das Artes. As ações também abrangem os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.





De acordo com as investigações, os golpes eram aplicados há mais de um ano, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 5 milhões às vítimas.