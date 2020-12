O licenciamento de veículos vai ficar mais caro no Estado de São Paulo em 2021

Importante

Segundo o Detran-SP, o reajuste será de 40% em comparação ao valor praticado em 2020.





O licenciamento anual de veículos terá um reajuste de mais de 40% em comparação com o valor cobrado em 2020. O licenciamento passará de R$ 98,91 para R$ 131,80.





JA taxa do seguro DPVAT não será cobrada em 2021, conforme decisão do CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados)





.O calendário de pagamento do licenciamento tem início somente em 1º de abril de 2021 e é organizado de acordo com o final da placa, no entanto, a quitação do débito pode ser antecipada, permitindo que o proprietário do veículo pague menos.



Até 14 de janeiro, o reajuste é de 5,36% (R$ 98,91), após a data, o acréscimo é de 40,4% em relação a 2020 (R$ 131,80).



Pagamento do licenciamento 2021 Para pagar o licenciamento de São Paulo, o veículo deve ter o IPVA 2021 e todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais quitados. Em casos de restrições judiciais ou administrativas, a situação também deve ser regularizada.



Um dia após efetuado o pagamento, o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) ficará disponível para download e impressão no item Licenciamento Digital nos portais ou aplicativos do Poupatempo, Detran-SP e Denatran. O motorista poderá salvar o documento no próprio celular ou imprimir em papel comum.



De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), circular com o veículo com licenciamento atrasado é infração gravíssima sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e remoção do veículo para regularização.





Da redação com informações da CNN.