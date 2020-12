Itapevi cancela eventos de natal e ano novo

Itapevi

Parada de Natal e Natal Acolher estão entre os eventos cancelados; ações sociais continuam.

Foto: Divulgação





A cidade de Itapevi foi reclassificada para Fase Amarela do Plano SP na segunda-feira, 31 de novembro, e restrições de horários e percentual de público foram alteradas. Além destas mudanças, a Prefeitura decidiu cancelar três ações já realizadas nos últimos dois anos na cidade, a Parada de Natal, que reúne apresentações culturais e artísticas, o Natal Acolher, que oferece almoço a famílias cadastradas no programa Bolsa Família e que se enquadram em situação de alta vulnerabilidade, e os enfeites de Natal. Objetivo é evitar aglomerações e, consequentemente, a proliferação do coronavírus.





Bolsa Merenda e entrega de cestas continuam neste mês.





A Secretaria de Desenvolvimento Social entregará neste mês mais de 10 mil cestas básicas para famílias que têm o Cartão Cidadão. Além disso, o crédito do Cartão Bolsa Merenda, que tem validade até 31 de dezembro de 2020, foi efetuado o crédito de R$ 100 para 28 mil estudantes da rede municipal de ensino na primeira semana deste mês.





Para garantir alimentação saudável e acessível, o restaurante Bom Prato continuará aberto fornecendo todos os dias da semana café da manhã por R$ 0,50 e almoço e janta por R$ 1,00 cada. O restaurante estará fechado nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro com retorno no dia 2.