Internações por covid sobem e Hospital de Cotia é a única unidade pública com leitos para a doença

Com o fechamento do Hospital de Campanha, cotianos que contraírem a covid-19 e necessitarem de leitos para internação, terão apenas uma opção na cidade: o Hospital Regional de Cotia (HRC), cuja gestão é do Estado de São Paulo por meio do Seconci, que é uma Organização Social de Saúde (OSS). Mesmo assim, a unidade deixou de ser referência de atendimento a doença e acaba, por esse motivo, transferindo para outros hospitais parte dos pacientes que precisam de internação.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (2/12) subiu para 25 o número de pessoas internadas com sintomas da doença – oito a mais que segunda-feira (30/11).





A única unidade de saúde do município que tem leitos disponíveis para casos de covid-19 é a UPA do Atalaia, mas são considerados “leitos de passagem”, ou seja, os pacientes recebem os primeiros atendimentos e logo são transferidos para o HRC.





“Os pacientes que dão entrada na rede municipal e precisam de internação são encaminhados para vagas via Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) do Estado. Via de regra, vão para o HRC e depois são transferidos para outros regionais”, explicou em nota a Prefeitura de Cotia. Questionada se há um plano de ação, caso as internações aumentarem no município, a prefeitura não respondeu.





Já a Secretaria de Estado da Saúde informou ao Cotia e Cia que, por mais que o HRC não seja mais referência no tratamento da covid-19, a unidade “tem toda a estrutura necessária para acolher pacientes caso seja necessário ampliar os leitos para coronavírus na região”. “A pasta mantém um esquema especial de gestão de leitos hospitalares, para dar prioridade à internação de pacientes com quadros respiratórios agudos e graves, com suporte da Cross para as transferências.”





Segundo profissionais da saúde que trabalham no HRC, há leitos disponíveis para pacientes com sintomas de covid-19 na ala F. Até a manhã desta quarta-feira (2/12), tinham cinco pacientes confirmados com a doença. Os demais, estavam aguardando o resultado do exame.





Boletim epidemiológico

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (2/12), 25 pessoas com sintomas da covid-19 estão internadas no Hospital de Cotia. Ontem, eram 21. O número de casos confirmados da doença subiu de 5.657 para 5.672, nas últimas 24 horas.









Ao todo, desde o início da pandemia, 225 cotianos já morreram em decorrência da covid. Hoje, o município tem 195 pessoas que estão em isolamento domiciliar, aguardando o resultado do exame.