Em uma semana, triplica o número de pessoas internadas com sintomas da Covid-19 em Cotia

Destaque

No mesmo período, 187 pessoas foram infectadas, chegando a 5.707 o número de doentes desde o início da pandemia.

O número de pessoas internadas com sintomas da Covid-19 em Cotia subiu para 30 nesta quinta-feira (3/12), de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Ontem (2/12), eram 25 e, há uma semana, eram dez.

Conforme reportagem do Cotia e Cia publicada ontem (veja aqui), os cotianos que contraírem o vírus e precisarem de internação, vão ter apenas o Hospital Regional de Cotia (HRC) como opção, já que a cidade não tem unidade pública de saúde com leitos para esse tratamento.

O município também registrou hoje aumento entre os infectados, que já chegam em 5.707 – 187 a mais em uma semana. Desde o início da pandemia, 225 cotianos morreram em razão da doença e 5.303 já se recuperaram.