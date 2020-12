Casal é preso com 11 Kg de maconha e dinheiro em Cotia

Polícia

Casal foi preso em flagrante no Jd. Lavapés em Cotia.





Nesta terça-feira (1), a Polícia Militar prendeu no Jd. Lavapés em Cotia um casal com mais de 11 quilos de maconha, além de 2.717,00 em dinheiro.





Segundo informações da PM policiais militares do 5º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia foram até a Comunidade do Lava-Pés para averiguarem um possível tribunal do crime, porém no local um casal correu e acabaram detidos dentro de uma casa.

O casal foi preso em flagrante e levados à Delegacia de Cotia, onde foram indiciados. A mulher foi encaminhada à Cadeia de Barueri e o homem ficou em Cotia.