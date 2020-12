GCMs de Cotia relatam dificuldades para abastecer viaturas

GCM

Após publicação da reportagem, Prefeitura de Cotia disse que houve um problema com os cartões da empresa contratada para o abastecimento das viaturas, mas que a questão "já foi normalizada no período da tarde"

Viaturas da GCM. Foto: Reprodução / Redes Sociais





As viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia tiveram problemas para serem abastecidas nesta quinta-feira (3/12). A denúncia foi encaminhada à reportagem do Cotia e Cia por agentes da corporação que não quiseram ser identificados.





Segundo os guardas, o problema estaria relacionado à falta de pagamento por parte da prefeitura com os postos de combustíveis credenciados. De acordo com eles, as viaturas nas ruas estariam circulando com o combustível de ontem, e os veículos só foram abastecidos porque a gerente de um dos postos credenciados “abriu uma exceção para não criar um caos”.





Procurada por duas vezes, a Secretaria Municipal de Segurança Pública ficou de retornar para esclarecer o ocorrido. Após oito horas que o Cotia e Cia fez contato, a Prefeitura de Cotia disse que houve um problema com os cartões da empresa contratada para o abastecimento das viaturas, mas que a questão "já foi normalizada no período da tarde".





(Essa reportagem foi atualizada às 16h20 de hoje, 03/12, com o posicionamento da Prefeitura de Cotia)