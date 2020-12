Estudo diz que Cotia está entre as 100 melhores cidades para fazer negócios

Destaque

Levantamento foi feito pela empresa Urban Systems e divulgado pela Revista Exame





Foto: Vagner Santos









Cotia está entre as 100 cidades brasileiras mais bem avaliadas em relação a atrativos para o desenvolvimento de negócios, considerando condições específicas. É o que diz o estudo ‘Melhores Cidades para Fazer Negócios 2.0 – versão 2020’, realizado pela Urban Systems e divulgado, nesta semana, pela Revista Exame.





De acordo com o levantamento, as melhores notas atribuídas ao município de Cotia estão nos segmentos econômicos de ‘Comércio’ (5,107), ‘Serviços’ (5,716), ‘Mercado Imobiliário’ (3,697) e ‘Educação’ (3,670). Cada nota, a Urban Systems chama de Índice de Qualidade Mercadológica (IQM).





O IQM do segmento da Educação de Cotia colocou a cidade com o 37º melhor resultado no ranking de 100; já em Comércio, a cidade ficou em 40º lugar; no IQM de Mercado Imobiliário, Cotia ficou com a 47ª colocação, enquanto em Serviços, 92ª.





O estudo da Urban Systems foi realizado com a análise de indicadores e dados de todos os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, de acordo com a estimativa populacional do IBGE 2020, totalizando 326 cidades analisadas e uma população de 121,9 milhões de habitantes.