Empresa divulga horário de linha de ônibus de São Roque para Cotia

São Roque

Mais quatro linhas que ligam São Roque a outros municípios da região também tiveram seus horários divulgados pela Danúbio





Foto: Reprodução / Linhas Metropolitanas













A empresa de transporte intermunicipal, Viação Danúbio Azul, divulgou nesta terça-feira (8/12) o horário da linha 006, que sai de São Roque, passa por Vargem Grande Paulista e finaliza no bairro do Portão, em Cotia. De acordo com o jornal ‘São Roque Notícias’, os usuários estavam conseguindo informações dos horários desse e de outros ônibus, que partem de São Roque, apenas por telefone.





As tabelas divulgadas informam também os horários das linhas 005 (Araçariguama X Itapevi), 007 (São Roque X Itapevi), 008 (São Roque X Araçariguama) e 009 (São Roque X Pirapora de Bom Jesus).









*Com informações do São Roque Notícias









Essas linhas eram operadas pela Viação Piracicabana, mas a Danúbio assumiu de forma emergencial desde o dia 18 de novembro, após uma longa greve de trabalhadores da empresa que durou 15 dias. Os funcionários protestavam contra demissões e dupla jornada de trabalho.Vale ressaltar que os horários correspondem apenas aos dias úteis. A empresa ainda não divulgou a tabela dos horários do final de semana e feriados.