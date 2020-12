Após a eleição, obra de revitalização do centro de Caucaia parou

Destaque

Até dia 14 de novembro profissionais trabalhavam todos os dias até a noite.

De agosto deste ano até o dia 14 de novembro o que se via em Caucaia do Alto era obra para todo canto, máquinas e funcionários trabalhando sem parar na revitalização do centro do distrito. Em alguns dias constatava-se obras até por volta das 22 horas.

Coincidência ou não, após o dia 15 de novembro, dia das eleições municipais, as obras simplesmente pararam, no trecho central do distrito por exemplo, o asfalto antigo foi raspado, porém a nova pavimentação ainda não foi feita, isso quase um mês após a pausa nas obras.

Onde a prefeitura fez a pavimentação como por exemplo a avenida Roque Celestino Pires não há sinalização horizontal ou vertical, isso porque a sinalização viária foi tirada e não recolocada.

A promessa da prefeitura é fazer ciclovia, playground, área de jogos, espelho d'água, passarela, iluminação moderna, um novo palco, entre outras melhorias no centro de Caucaia do Alto.

Perspectiva da Praça de Caucaia

Além da paralização das obras, moradores do distrito relatam falta de planejamento "No início o transtorno foi a falta de informação, quando estavam arrumando a Avenida Roque Celestino Pires, assim que chega em Caucaia, fizeram um desvio para a Rua Oito de Dezembro, isso já foi o caos pois deveriam ter avisado os moradores e comerciantes desta rua para não deixar carros estacionados na via" disse a técnica em agrimensura Ligia Diniz que mora na região central de Caucaia.

Quando chove a situação piora ainda mais segundo Lígia "não tem orientação, sinalização, quando chove a situação piora" finaliza.

O Cotia e Cia questionou a prefeitura de Cotia para saber o motivo da obra simplesmente parar, porém a mesma não retornou, caso faça será acrescentado abaixo.