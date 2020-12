Desabamento deixa 6 pessoas da mesma família soterradas em Embu das Artes; 4 morreram

regiao

16 Viaturas do Corpo de Bombeiros foram utilizadas na ocorrência.

O desabamento de uma casa provocado pela chuva deixou seis pessoas da mesma família soterradas na noite de ontem (29) em Embu das Artes. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro vítimas já foram retiradas sem vida dos escombros e as buscas no local seguem pelos outros dois desaparecidos.





Os Bombeiros foram acionados ontem por volta das 21h30 por conta do desabamento no bairro Jardim Colégio, que fica próximo ao Rodoanel Mário Covas, após uma forte chuva que atingiu a capital e a Grande São Paulo.





Em entrevista ao UOL o Coronel Jefferson De Mello, comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, os quatro mortos seriam a mãe e três filhos: um bebê, um menino de cinco anos e outro de sete anos.









O prefeito da cidade Ney Santos lamentou as mortes e se solidarizou com os familiares. “Quero me solidarizar com as famílias que perderam seus parentes nesses trágicos acidentes. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de intensa dor”, disse.





A Prefeitura de Embu das Artes criou a Central Estratégica de Combate às Chuvas que estará de plantão à disposição da população embuense. Aproximadamente 100 pessoas foram atendidas pelos serviços de acolhimento e de saúde.



A base localizada na Escola Municipal Elza Marreiro Medina Rua Bolívia, 200, Jd. dos Moraes







Com informações do UOL. A Secretaria de Suprimentos disponibilizou colchões e cobertores aos desabrigados. A base da Central está sendo mantida pelos colaboradores da Secretaria da Educação que também está recebendo doações.

Ainda em Embu, no bairro Santa Tereza, um homem de 56 anos foi arrastado pela correnteza. Apesar de ter sido socorrido, faleceu antes de chegar ao Pronto Socorro.A Defesa Civil está mapeando e isolando as áreas de riscos e residências comprometidas. Há monitoramento permanente da EM Elza Marreiro, base da Central pela Secretaria de Segurança.