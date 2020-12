Cotia passa de 6 mil casos de Covid-19

Destaque

O município também confirmou mais três mortes neste final de semana, chegando a 235

O município de Cotia registrou, nesta segunda-feira (21/12), 6.009 casos confirmados de Covid-19. Foram 30 casos apenas neste final de semana. O número de mortes também evoluiu para 235 - as três últimas foram confirmadas também no final de semana. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o boletim da secretaria, 35 cotianos estão internados com sintomas da doença e 112 seguem em isolamento domiciliar, aguardando resultado do exame. Ao todo, 5.739 moradores de Cotia já se recuperaram da infecção.