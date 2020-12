Confira o que abre e o que fecha em Cotia no Natal e Ano Novo

Agências Bancárias:

No dia 24/12 (quinta-feira), as agências bancárias abrem para atendimento ao público em horário especial, das 9 as 11h.



O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, será 30 de dezembro. Já no dia 31 (quinta-feira), as instituições financeiras não abrem para atendimento.



Importante ressaltar que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionarão nos dias de Natal (25/12) e Confraternização Universal (01/01).

Poupatempo: Nas semanas de Natal e Ano Novo, o posto do Poupatempo de Cotia estará fechado nos dias 25,26,27 e 31 de dezembro, além de 01 e 02 de janeiro.





Na quinta-feira (24) o atendimento é até as 12 horas.