SP esquenta e seca nos próximos dias

O ar seco está ganhando força sobre o estado de São Paulo e os níveis de umidade do ar estão em queda. A entrada do ar frio de origem polar reduziu a temperatura e também deixou o ar mais seco.





Pouca chuva tá sendo esperada para o estado de São Paulo nos próximos dias.





Para esta quinta-feira, 5 de novembro, a previsão é de pancadas de chuva no sul e leste do estado de São Paulo. O litoral tem uma quinta-feira com muitas nuvens, um pouco de sol e condições para a chuva a qualquer hora. Também pode chover a qualquer hora na região do Vale do Ribeira. Já na região da Grande São Paulo há condições para chuva durante a manhã e à tarde, variando o céu mais nublado, com aberturas de sol. À noite o tempo já deve secar.





A temperatura segue muito abaixo da média para novembro e a noite ainda será fria na Grande São Paulo.









Fim de semana de sol





Com predomínio do ar seco, menos nuvens se formam sobre o estado de São Paulo e o sol aparece forte. Até o domingo, pouca chuva ocorre no estado.





Para sexta-feira,6, há previsão de algumas pancadas de chuva em áreas próximas da divisa com o estado do Rio De Janeiro . Não chove na Grande São Paulo.





O fim de semana será com bastante sol em todo o estado de São Paulo. Apesar do friozinho na madrugada e também à noite, as temperaturas tendem a se elevar e vai fazer calor durante a tarde, inclusive na cidade de São Paulo.





Para o domingo,8, a previsão de algumas pancadas de chuva pelo litoral e na divisa de São Paulo com Minas Gerais.









*Informações: Clima Tempo.