Bandidos amarram e roubam cadeirante em Cotia

Osasco

Dois bandidos assaltaram um cadeirante que chegava em casa, em Cotia. A vítima de 30 anos foi amarrada pelos bandidos e teve o carro que é adaptado levado por eles durante a fuga.





Após a saída dos assaltantes, o homem conseguiu se desamarrar e ligar para polícia. Com as informações da vítima a PM conseguiu localizar o veículo em Osasco, os homens foram abordados, com eles foram encontrados alguns pertences da vítima além de 2 armas, uma de brinquedo e outra de verdade.