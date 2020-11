Best Friday ganha descontos todas as sextas-feiras do mês, Natal começa no dia 15 com Ball Parade em exposição especial de aniversário e o cliente também é convidado a participar da festa

O Shopping Granja Vianna completa 10 anos neste mês e terá programação especial com um mês inteiro de descontos especiais todas às sextas-feiras com a Best Friday são os destaques deste início de comemoração que convida os clientes a participarem também nas redes sociais.

“Queremos comemorar esses 10 anos de relacionamento com nossos públicos com o que o Shopping Granja Vianna tem de melhor. Valorizamos as expressões artísticas, seja com a arte exposta na Galeria do Granja, a arte de rua que vitaliza nosso estacionamento ou a arte na alimentação artesanal com a EcoFeira e agora com os artistas de todo estado com a Ball Parade”, convida Rodrigo Estanqueiro, superintendente do shopping center.





A festa começa no próximo dia 6, com a abertura da Best Friday. Serão quatro sextas-feiras de promoções especiais de até 80%. No dia 15 de novembro, o aniversariante se prepara para as festas de fim de ano, com a chegada da Ball Parade. A exposição reúne artistas visuais, convidando o público a comemorar este Natal de forma diferente. É o Natal do Amor, que fica no shopping center até o fim do ano.