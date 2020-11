Caucaia

Segundo informações preliminares a vítima foi encontrada sem o coração.

Reprodução/Band TV





De acordo com informações do Portal Viva, o corpo foi localizado em um terreno na Rua Luiz Sacramento, no Planalto, em dois sacos plásticos brancos Os sacos estavam distantes aproximadamente três metros um do outro. O tórax e os braços estavam dentro de um dos sacos e as pernas, em outro.



Ainda de acordo com o Portal Viva o corpo estava envolto em um tecido vermelho e já em estado avançado de decomposição. Ele estava sem a cabeça, e havia no tórax um corte grande na altura do coração, que parece ter sido retirado. Do lado direito inferior do abdomen havia uma tatuagem de dragão. Nos pés havia um par de tênis Nike azul marinho. A cabeça não foi encontrada. A vítima permanece desconhecida, já que nenhum documento ou objeto pessoal foi localizado.



A autoridade policial foi acionada pela Guarda Civil de Cotia e solicitou perícia no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Cotia, onde passará por exame necroscópico.



O caso foi apresentado no DP de Cotia e registrado em boletim de ocorrência de natureza "Homicídio".



Corpo esquartejado é encontrado em Caucaia do Alto. Informações: @BandJornalismo pic.twitter.com/F06jnVFa3l — Cotia e Cia (@CotiaeCia) November 2, 2020



Ainda de acordo com oo corpo estava envolto em um tecido vermelho e já em estado avançado de decomposição. Ele estava sem a cabeça, e havia no tórax um corte grande na altura do coração, que parece ter sido retirado. Do lado direito inferior do abdomen havia uma tatuagem de dragão. Nos pés havia um par de tênis Nike azul marinho. A cabeça não foi encontrada. A vítima permanece desconhecida, já que nenhum documento ou objeto pessoal foi localizado.A autoridade policial foi acionada pela Guarda Civil de Cotia e solicitou perícia no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Cotia, onde passará por exame necroscópico.O caso foi apresentado no DP de Cotia e registrado em boletim de ocorrência de natureza "Homicídio".

Foi encontrado na tarde desta segunda-feira (2) um corpo esquartejado em Caucaia do Alto, segundo informações preliminares a vítima seria um homem e o corpo estaria sem o coração.