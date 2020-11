Prefeitura de Cotia não determinou o fechamento dos estabelecimentos comerciais

Destaque

Informação que está circulando nas redes sociais é falsa.





Diferentemente do que vem circulando em alguns grupos de Whatsapp e redes sociais, é FALSA a informação de que a Prefeitura de Cotia determinou o fechamento dos estabelecimentos comerciais. Foi editado o Decreto Municipal 8825/2020 de 16 de novembro de 2020 que prorroga a quarentena até o dia 16 de dezembro de 2020. A decisão foi tomada em consonância com o Governo do Estado, por meio do Decreto 65.295/2020, e Plano Retoma Cotia (Decreto 8721/2020) como medida de contenção da disseminação do novo Coronavírus.





De acordo com o Plano SP, a cidade de Cotia segue na Fase Verde e, portanto, os estabelecimentos comerciais e as atividades econômicas estão autorizadas a funcionar (como estão funcionando) de acordo com o que está previsto e liberado para a Fase Verde do Plano SP que pode ser consultado em https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/





Importante destacar que esta não é a primeira vez que a quarentena é prorrogada em todo o Estado de São Paulo e que as atividades econômicas estão sendo liberadas com base na FASE em que se encontra cada região paulista, conforme definido pelo Governo do Estado pelo Plano SP. Em Cotia, a última prorrogação da quarentena aconteceu em outubro passado, quando, por meio do Decreto 8787/2020, a Prefeitura havia feito a prorrogação até o dia 16 de novembro de 2020.