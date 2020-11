Polícia Civil de São Paulo apreende 7 toneladas de maconha em Vargem Grande Paulista

A Polícia Civil de São Paulo realizou a maior apreensão de maconha de 2020. Sete toneladas da droga foram encontradas em um galpão de ração em Vargem Grande Paulista.

Os tabletes da droga estavam debaixo de uma carga de farelo de milho. Sete homens foram presos em flagrante, entre eles, o dono do depósito. Segundo a investigação, o local funcionava como uma espécie de centro de distribuição da droga.





A maconha era transportada em pequenos caminhões e carros até os pontos de venda na capital e outros municípios da Grande São Paulo. Segundo o Denarc, a droga vinha do Paraguai, via Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, na chamada Rota Caipira.