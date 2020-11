Ekko Live Granja Viana é ótima oportunidade para morar ou investir

Publieditorial

Com opções de 120 a 168m² , 3 ou 4 dormitórios, empreendimento chama a atenção por sua beleza, comodidade e localização.





Localizado na altura do KM 21 da Raposo Tavares o empreendimento Ekko Granja Viana trás o que há de melhor em condomínios de alto padrão. Com portaria, espaço pet, bicicletário, playground, vaga para visitante e lazer de clube.





As unidades estão disponíveis com 3 ou 4 dormitórios com metragem entre 119 e 168mt² e inclui piscina privativa.