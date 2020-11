Motéis de Cotia participam do Black Monday que dá desconto de 50%

Granja Viana

O cliente pode conferir a disponibilidade das suítes e fazer as reservas antes de sair de casa.





Inspirado na Black Friday a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) em parceria com o Guia de Motéis realiza, nesta segunda, dia 30 de novembro, a sétima edição do Motel Black Monday.





O projeto oferece aos frequentadores dos motéis 50% de desconto em todas as suítes e períodos (incluindo pernoite) e, pela primeira vez, o cliente pode conferir a disponibilidade das suítes e fazer as reservas antes de sair de casa por meio do aplicativo guia de motéis go, e não por cupons de desconto.





Em Cotia dois estabelecimentos participam da ação, ambos na Granja Viana, são eles: Motel Tropical e Motel Viana Castelo.

Serviço:

Motel Black Monday

Quando: 30 de novembro

O que: 50% de desconto nas suítes e períodos (incluindo pernoite) dos motéis participantes