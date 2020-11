Bruno Covas é reeleito em São Paulo

Eleições 2020

Candidato venceu Guilherme Boulos do PSOL.

Mesmo antes do fim da apuração dos votos, o candidato do PSDB Bruno Covas já está numericamente reeleito para governar a cidade da capital paulista por mais 4 anos. O candidato venceu no 2º turno o candidato do PSOL Guilherme Boulos neste domingo (29).

Com 93% das urnas apuradas, Bruno Covas está com 59,45 % dos votos válidos contra 40,55% de Guilherme Boulos, já o número de abstenções chega a 30% dos votos.

Segundo a assessoria do PSOL o candidato derrotado Guilherme Boulos ligou para o candidato Bruno Covas (PSDB) admitindo a derrota e cumprimentando o tucano pela reeleição em São Paulo.