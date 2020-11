Faculdade promove doação de sangue em Cotia

Granja Viana

Local se tornará um grande hemocentro a céu aberto nos dias 12 e 13 de novembro





Ação, organizada pelo "Amorsedoa", acontece no mês em que o projeto completa dois anos de existência e se aproxima da marca de 15 mil vidas salvas





Nos dias 12 e 13 de novembro, das 9h às 15h30, acontece na Estácio, campus Cotia, localizada rua Howard Archibal Acheson Júnior, 393, no Jardim da Glória, mais um mutirão de sangue promovido pelo projeto “Amorsedoa”. A coleta, realizada em parceria com a Estácio, envolverá o Banco de Sangue Paulista, o Hemocentro São Lucas, a Colsan – Associação Beneficente de Coleta de Sangue e a Fundação Pró-Sangue, para atender os mais de 800 voluntários esperados.





A coleta, aberta ao público, será realizada na faculdade pelos profissionais de saúde dos bancos de sangue envolvidos. No intuito de evitar aglomerações, o projeto disponibilizou um link para que os interessados possam se inscrever com antecedência nos horários disponíveis. Durante a coleta, será disponibilizado álcool em gel e todos os protocolos de segurança, como o uso de máscara obrigatório, e recomendações de distanciamento e controle de infecção serão respeitados.





Podem doar sangue pessoas que tenham entre 18 e 69 anos, desde que a 1° doação tenha sido feita até os 60 anos. Se for menor de idade com 16 ou 17 anos é necessário a autorização do responsável. Se o voluntário estiver gripado, resfriado e com febre, a doação só poderá ser realizada após 7 dias do término dos sinais desses sintomas. É importante lembrar que o cidadão não pode estar em jejum prolongado nem ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas 4h.





Evento: Doação de Sangue – Projeto Amorsedoa e EstácioAgendamento pelo link: linktr.ee/amorsedoa Dia: 12 e 13 de novembro - Faculdade Estácio CotiaHorário: 09h às 15h30Endereço: Rua Howard Archibal Acheson Júnior, 393 - Jardim da Glória - Cotia