Eleições 2020: É mesário? Baixe o aplicativo para receber seu auxílio

Os mesários e colaboradores de apoio logístico das Eleições 2020 devem baixar o quanto antes o aplicativo de celular Carteira bB para o recebimento de seu auxílio-alimentação. A carteira digital está disponível, de forma gratuita, para download em aparelho de celular smartphone na App Store e no Google Play. Após o download, os beneficiários deverão efetuar o cadastro, informando o número do seu CPF, nome completo, data de nascimento, número de celular e e-mail. Na sequência, o usuário digitará um código, recebido por SMS, e criará uma senha pessoal.





Neste ano, o valor do auxílio-alimentação será de R$ 40 para cada turno trabalhado na eleição. Os mesários receberão, em momento oportuno, número de vouchers que darão acesso ao auxílio diretamente na Carteira bB.





Facilidades





Os créditos disponíveis no aplicativo podem ser usados de várias formas, todas sem custo. Será possível efetuar saques em terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, realizar transferências a contas bancárias convencionais (TED/DOC) e a outros usuários da carteira, pagar boletos bancários e despesas feitas em estabelecimentos comerciais que disponham de maquinetas da Cielo credenciadas, com QRCode e fazer recarga de celular. O aplicativo disponibiliza, ainda, número de cartão virtual (função débito) para compras online. Maiores informações sobre o aplicativo poderão ser obtidas diretamente no site https://bb.com.br/carteirabb





Maior colégio eleitoral do País, o Estado de São Paulo deverá contar com aproximadamente 430 mil colaboradores nas Eleições 2020, reunidos em quase 90 mil seções eleitorais. No pleito anterior, o pagamento do auxílio-alimentação foi realizado por cartão pré-pago desenvolvido para a mesma finalidade.





Em 2020, diante da pandemia do coronavírus, a carteira digital se mostra uma ferramenta mais segura do ponto de vista sanitário, além de facilitar o acesso dos mesários ao seu benefício.