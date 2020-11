Covid-19: Em 4 dias, Cotia registra sete internações, quatro mortes e 89 casos a mais

Destaque

Anúncio que reavaliará as fases do Plano SP em cada região será feito hoje pelo governador João Doria (PSDB)

Os números relacionados à Covid-19 não param de subir em Cotia. De quinta-feira (26/11) até hoje (30/11) foram 89 casos, quatro mortes e sete internações a mais na cidade. Os dados são dos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.





Nesta segunda-feira (30), segundo a secretaria, o número de cotianos internados com sintomas da doença subiu para 17. Já as mortes evoluíram para 222, sendo que duas ainda aguardam resultado do exame para comprovar se foram ou não causadas pela infecção.





Na quinta-feira passada, eram 5.520 casos confirmados desde o início da pandemia. Mas hoje já são 5.609. Ainda de acordo com o boletim, 186 cotianos estão em isolamento domiciliar à espera do resultado do exame. Há quatro dias, eram 137.





Ao todo, segundo a Secretaria de saúde do município, 5.263 cotianos se recuperaram da doença.





ANÚNCIO





Na semana passada, o coordenador executivo do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, João Gabbardo, afirmou que o comitê recomendou ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a adoção de medidas mais restritivas no enfrentamento da pandemia. No entanto, Doria avaliou que as sugestões já seriam contempladas pelo Plano São Paulo, o programa que regula o funcionamento das atividades econômicas no estado e que terá uma nova reclassificação nesta segunda-feira (30), às 12h45, no Palácio dos Bandeirantes.





Atualmente, a cidade de Cotia, assim como todos os municípios da Região Oeste da Grande São Paulo, está na fase verde do Plano SP. Resta saber se a região ficará na mesma fase, se vai regredir ou avançar após a reavaliação.