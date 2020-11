Cotia e região voltam para a fase amarela, anuncia Dória

Destaque

Governador anunciou na tarde desta segunda-feira que a medida é para evitar aglomerações e aumento do contágio.





Um dia após o segundo turno das eleições municipais, o Governo de São Paulo anunciou que todo o estado ficará na fase amarela do plano de flexibilização, chamado de Plano SP. Portanto, aquelas cidades que estavam na fase verde, como Cotia e todas as outras da Região Oeste da Grande SP, retrocederão. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no início da tarde desta segunda-feira (30).







“O governo de SP e o Centro de Contingência anunciam que 100% do estado vai retornar para a fase amarela. Não vai fechar comércio, nem bares e nem restaurantes. A fase amarela não fecha, mas é mais restritiva para evitar aglomerações e o aumento do contágio”, disse o governador João Doria (PSDB) [veja abaixo o que muda com a fase amarela].





O que muda no retrocesso da fase verde para amarela Academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica terão capacidade de ocupação máxima limitada de 60 para 30% do local e o horário reduzido de 12 para 10 horas, serão permitidas aulas e práticas individuais, já aulas e práticas em grupo serão suspensas; Ocupação máxima de Shopping centers, galerias, comércio e serviços passa de 60 para 40% da capacidade e o horário de funcionamento passa a ser reduzido de 12 para 10 horas por dia; Praças de alimentação devem ser ao ar livre ou em áreas arejadas; O consumo local em restaurantes ou bares devem funcionar somente ao ar livre ou em áreas arejadas, a ocupação máxima passará de 60 para 40% da capacidade do local e o horário de funcionamento será restrito a 10 horas por dia; Ocupação máxima de salões e barbearias passa de 60 para 40% da capacidade e o horário de funcionamento passa a ser reduzido de 12 para 10 horas por dia; Eventos, convenções e atividades culturais com público em pé voltam a ser proibidos. Além disso, terão sua capacidade máxima limitada de 60 para 40%, o controle de acesso será obrigatório, assim como hora e assentos marcados.



Covid-19 em Cotia:





Matéria: Neto Rossi e Rudney Oliveira.



De quinta-feira (26/11) até hoje (30/11) foram 89 casos, quatro mortes e sete internações a mais na cidade. Os dados são dos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Saiba mais detalhes clicando aqui